ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 14:00 - "Как чуть не съели королевну Булочку", эксцентрическая комедия-буфф для детей 6-12 лет. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - спектакль "Загадки природы"; 11:00, 14:00 - "Двенадцать месяцев". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00- спектакль "Царевна-лягушка", 15:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - куклы-великаны в шоу "Новогодняя книга чудес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 17:00 - "Академия конструктора - новогоднее приключение" в формате игровой площадки. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.
12:00 - спектакль-игра для детей 3-5 лет "Три поросенка". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
12:00 - новогодний утренник "Снежные объятия". Музей технологий "Атом". ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67. Подробности, билеты здесь.
12:00 - обзорные экскурсии по исторической части Тюмени на двухэтажном автобусе. Новогодний экспресс промчит по праздничным улицам первого русского города за Уралом. Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, отправление от музея "Городская Дума" (улица Ленина, 2). Дополнительная информация и обязательная запись по телефону (3452) 45-35-90.
13:00 Discover Tyumen: экскурсия "Потаскуй и Банный лог". Подробности здесь. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
13:00 - мастер-класс "Сувенирные валеночки" в технике "мокрое валяние", материалы предоставляются. Галерея традиционных промыслов и ремёсел, ул. Орджоникидзе, 47. Телефоны для подробной информации и для записи 50-75-56, 50-75-54, 46-45-83. Подробности здесь.
15:00 - открытие "Дома болельщков" и ледовой площадки возле отеля Vostok, улица Республики, 159.
16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 – Марафон читок "Лифты": саспенс-пьеса Стешика "Грязнуля" + обсуждение за чашкой кофе/чая (18+). Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
18:00 - "Шесть блюд из одной курицы" (18+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - рождественские песни от Jazz Street. Композиции из самых известных новогодних голливудских кинофильмов, песни из диснеевских мультиков, без фанка и современных поп-песен не обойдётся. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - комедия-маскарад "Здравствуй, доктор, Новый год!" В ролях: Игорь Ливанов, Елена Бирюкова, Роман Мадянов, Евгения Добровольская, Елена Галибина, Сергей Лавыгин, и др. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - SalsaTMN: Сальса, Бачата, Кизомба в Тюмени. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1762 году на российский престол вступил Пётр III.
В 1731 году в правление Анны Иоанновны на центральных улицах Москвы появились первые фонари — жестяные лампадки на конопляном масле. Деньги на их установку отпустила казна, но включать фонари и содержать их в исправности обязывались жители. Осветительный сезон продолжался с 1 сентября по 1 мая, причем лишь по 18 ночей в месяц, поскольку остальные считались лунными. Впрочем, столбы ставили как попало, а лампады, которым надлежало гореть до полуночи, гасли уже через два-три часа: служители воровали масло, добавляя его... в кашу. На смену масляным вскоре пришли фонари на хлебном спирту, которые приходилось запирать от воров. В 1800-м в Москве было уже больше 6000 фонарей. В 1862 году Москва перешла на керосиновое освещение, в 1866-м появилось газовое, с 1883-го стало внедряться электрическое.
В 1877 году русский отряд генерала Иосифа Гурко в очень трудных условиях перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от османского ига.
В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция. В район Земли Королевы Мэри с транспортных судов "Обь" и "Лена" десантировались 70 советских исследователей под руководством доктора географических наук, крупного ученого-океанолога и опытного полярника Михаила Михайловича Сомова. 13 февраля ими была открыта научная станция "Мирный", а спустя несколько месяцев еще две — "Пионерская" и "Оазис".
В 2006 году компания Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium.
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