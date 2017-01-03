ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Морозко" (6+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - спектакль "Снеговик-почтовик"; 11:00, 14:00 - "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умыкнул"; 12:00 - спектакль теней "Как Дед Мороз на свет появился". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81, 5 этаж. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - куклы-великаны в шоу "Новогодняя книга чудес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 17:00 - "Академия конструктора - новогоднее приключение" в формате игровой площадки. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. подробности здесь.
12:00, 15:00 - большое Фикси-шоу. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь.
11:00 - "Кот в сапогах"; 12:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Discover Tyumen: поездка в новогодний лес. Подробности здесь. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
17:00 – Марафон читок "Лифты": "Уроки Сердца" Ирина Васьковская. Противоречивая, провокационная, наболевшая. Мечты одинокой женщины? Нарисованная дорога к простому счастью? Иллюзии.. (18+). Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
18:00 - "Зойкина квартира" - трагифарс по пьесе Михаила Булгакова (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Он, она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "7 диких историй о превратностях судьбы". Сборник короткометражных черных комедий (18+) на языке оригинала с русскими субтитрами. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1702 году - посвящение в сан митрополита Тобольского и Сибирского Филофея Лещинского (1650–1727), просветителя Сибири, учредителя Тобольской архиерейской школы (1703), инициатора строительства каменного комплекса Тюменского Свято-Троицкого монастыря.
В 1772 году в Петербург из Парижа прибыли 158 картин мастеров западноевропейской живописи, в том числе семь картин Рембрандта и среди них - знаменитая "Даная". Купить эти полотна посоветовали Екатерине II князь Дмитрий Голицын, в ту пору российский посол во Франции, и французский просветитель Дени Дидро, с которым русская императрица состояла в переписке. Так начиналась коллекция шедевров Эрмитажа.
В 1885 году проведено первое успешное хирургическое удаление аппендикса (Айова, США).
В 1896 году Юта стала 45-м штатом США.
В 1923 году в газете "Правда" опубликованы "Странички из дневника" Владимира Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.
В 1943 году американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал человеком года Иосифа Джугашвили (Сталина).
В 1959 году "Луна-1" (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.
В 2004 году марсоход "Спирит" космического агентства НАСА совершил посадку на Марсе. В этот же день в результате Революции роз президентом Грузии избран Михаил Саакашвили.
В 2010 году состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
В 2016 году Саудовская Аравия, Бахрейн и Судан разорвали дипломатические отношения с Ираном.
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