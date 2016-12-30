ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - двукратный чемпион мира по грэпплингу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон по прозвищу Снеговик сразится с тюменским спортсменом Владимиром Рудницким в КТЗ "Золотые ворота Сибири". Подробности здесь.
20:00 - новогодняя ночь с экс-солисткой "Ленинград" Юлией Коган. Караоке-клуб "AVENЮ". Подробности здесь.
21:00 - "Просто" Новый Год в "Доме Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Декабрь, день тридцать первый, 153 год до нашей эры. Запах хвои и мандаринов, нетерпеливое ожидание, когда пробьет двенадцать, подарки... Первыми преподносить друг другу дары в новогоднюю ночь стали древние римляне. Тогда же начали складываться и первые приметы: каков первый день - таким будет и весь год. Потому и следовало в этот день веселиться, отложив все заботы, "одеваться красиво и во все новое"...
В 1699 году в России впервые готовились отметить Новый год на европейский лад. Указом Петра праздник переместился с сентября на январь. Диковинным было и то, что счет времени теперь надлежало вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Вместо 7208 года на Руси наступал одна тысяча семисотый...
В 1695 году в Англии был введен налог на окна. Реакция была вполне естественной: чтобы не платить, жители просто заложили их кирпичами. Инспектор считал только окна, выходившие на улицу. Этим объясняется странная архитектура фасадов многих домов, и не только в Англии: у них практически нет оконных проемов. Налог на окна в Англии отменили только в 1851-м.
В 1869 году, за несколько часов до Нового года, археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины храма Артемиды Эфесской, считавшегося в древности одним из семи чудес света.
В 1904 году в Нью-Йорке на Times Square впервые началось массовое празднование Нового года.
В 1923 году впервые по радио прозвучали новогодние куранты. Это были звуки английского Биг-Бена.
В 1939 году в СССР был открыт Большой Ферганский канал, соединивший реку Нарын с Сыр-Дарьей. Длина канала 345 километров.
В 1960 году безвестный американец, студент Оксфордского университета Билл Клинтон встречал новый год в Москве. в столице СССР он прожил три недели.
В 1993 году в России было прекращено хождение купюр достоинством 1, 3, 5, 10 рублей образца 1961-1992годов.
В 1999 году Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности Президента становится глава российского правительства Владимир Путин
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