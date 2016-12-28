ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 14:00 - спектакль "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 13:30, 16:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умыкнул". В рамках спектакля детей ждут уроки этикета и настоящий бал, веселые игры в духе традиционных колядок и новогодняя елка на открытой веранде и снежки. Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
11:00,14:00 - зимняя сказка для всей семьи "День рождения Снегурочки"; 12:00 - игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет "Новогодний теремок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль теней "Как ежик и медвежонок встречали новый год". Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы ветеринарной службы Тюменской области за 2016 год". Участники: заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Тюменской области Вадим Шульц, начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий Управления ветеринарии Тюменской области Сергей Палагин. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1543 году великий князь московский Иван Васильевич отдал на растерзание псарям князя Андрея Шуйского – фактического главу боярского правительства. Будущему царю Ивану Грозному было тогда всего 13 лет.
В 1701 году в ходе Северной войны русская армия под командованием Шереметева одержала первую победу над шведами под Эрестфере в Лифляндии.
В 1768 году Екатерина II подписала указ о введении в России бумажных денежных знаков. С 1 января следующего года они были введены в обращение в обмен на часть монет из меди. Новинку народ встретил с большим недоверием: как это отдавать товар за бумажки! Помог высокий, как сказали бы сейчас, рейтинг Екатерины: ее портрет на самой крупной, сотенной ассигнации, сразу прозванной "Катеринкой", вызывал должное уважение. Вплоть до Первой мировой войны, то есть полтораста лет, в России соблюдался золотой эквивалент - объем выпущенных бумажных денег никогда не превышал общей стоимости золотого запаса страны. Поэтому российская валюта была твердой и пользовалась высокой репутацией во всем мире.
В 1791 году в Яссах подписан мирный договор между Россией и Турцией, которым завершилась русско-турецкая война, длившаяся четыре года. По этому договору к России были присоединены Крым и Очаков.
В 1852 году в Бостоне, штат Массачусетс, в очередной раз арестована Эмма Снодгресс (Emma Snodgrass). Женщина предстала перед судом за то, что… надела штаны. Этот атрибут одежды в те времена считался исключительно мужским.
В 1935 году в СССР было объявлено о сокращении потребления водки на 50% по сравнению с 1913 годом.
В 1953 году в США поступил в продажу первый цветной телевизор.
В 1959 году выступление физика Ричарда Фейнмана на ежегодной конференции Американского физического общества под заголовком "Там внизу много места" положило начало развитию нанотехнологий. Любопытно, что идея наноманипулятора, сформулированная Ричардом Фейнманом, совпадает с представлениями, отразившимися в фантастическом рассказе "Микроруки", советского писателя Бориса Житкова, опубликованном в 1931 году.
В 1996 году длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.
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