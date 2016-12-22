ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак в tmn cafe: о налогах на год грядущий. Гости финального мастер-завтрака 2016 года – эксперты Центра налоговой помощи – расскажут о наиболее актуальных изменениях налогового законодательства в 2017-м, которые коснутся каждую компанию. Дело в том, что эти изменения магистральные – они находятся в общем русле тенденций совершенствования налогового администрирования. Деловое кафе Tmn, улица Республики, 26. Условия участия здесь.
11:00, 14:00 - "Морозко", 12:00 - "Новогоднее настроение". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Новый год с Федей Ларюшкиным. Солнечный человек, солнечный музыкант, поэт, талант и по-хорошему философ. Его авторский музыкальный стиль трудно спутать с чем-то другим. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена 82/1. Подробности здесь.
22:00 - самый отборный OLD SCHOOL, TRAP, DRUM'N'BASS и DUBSTEP, самые топовые треки и диджеи Тюмени. Freedom Club, улица Ленина, 4.
22:00 - Synthpop Night - для тех, кому надоела стандартная клубная тусовка. Всю ночь со сцены будет литься живая, бодрящая музыка, вперемешку с диджейскими сетами. "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Вход свободны, подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - экспертный совет в Тюменском технопарке. На заседании будет рассмотрено семь проектов. Тюменский Технопарк, улица Республики, 142. Контактный телефон: 534-000 (доб.1023), 8 950 484 40 47 - Лидия Александровна Ковалева, менеджер проектов бизнес-инкубатора.
10:00 - пресс-конференция "Трудозанятость осужденных и их социализация посредством профессионального образования" с участием заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, полковника внутренней службы Андрея Рукосмотрова.
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы в 2016 году Общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области" с участием председателя совета Альберта Юсупова, членов совета Надежды Яниной, Валерия Серкова и пресс-секретаря Елены Лосевой. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1554 году войско Ивана Грозного овладело Астраханью.
В 1721 году Сенат и Синод признали-таки за женой Петра Великого Екатериной Алексеевной титул императрицы - спустя 9 лет после официального бракосочетания венценосной четы. Событие необычайное для России - до этого короновали только жену самозванца Дмитрия Марину Мнишек. Для торжественной церемонии коронования Екатерины изготовили первую корону европейского образца, превосходившую великолепием корону самого царя.
В 1783 году ушел в отставку Джордж Вашингтон, главнокомандующий вооруженными силами США в Войне за независимость, первый и единственный в истории страны единогласно избранный президент.
В 1910 году в Москве была открыта Солдатенковская больница, построенная на деньги издателя Козьмы Солдатенкова. Он завещал бесплатно принимать там на лечение "всех бедных жителей города без различия званий, сословий и религий". Но советская власть не выносила ни частного капитала, ни благотворительности, и имя отняли. Теперь это Московская клиническая больница имени Боткина. Тоже авторитетное учреждение, и Боткин был хороший медик.
В 1934 году принято решение о создании в Москве Института физических проблем, который возглавил Петр Капица.
В 1947 году советская власть сделала народу новогодний подарок, объявив 1 января нерабочим днем. С течением времени Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл.
В 1951 году в Бельгии провели электричество в последнюю неэлектрифицированную деревню.
В 1990 году на референдуме за отделение Словении от Югославии проголосовали 95 % граждан.
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