Фуат Сайфитдинов: депутаты уделяют постоянное внимание помощи мобилизованным и их семьям

В Тюменской областной думе под председательством Фуата Сайфитдинова состоялось очередное пленарное заседание. В нем приняли участие депутаты, представители исполнительных органов власти, территориальных федеральных структур, общественных организаций. В повестке дня рассмотрели более 30 вопросов.

Комментируя итоги заседания, председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на заслушанном законодателями отчете начальника Управления Министерства внутренних дел России по Тюменской области Леонида Коломийца об итогах работы ведомства за 2022 год.

Спикер облдумы отметил, что представленная информация вызвала большой интерес народных избранников.

"Отчет очень детальный и подробный. Мы понимаем, что в нынешних непростых условиях работа полиции стала более напряженной. Но по итогам прошлого года отмечается снижение зарегистрированных преступлений, а также уровня преступности. Особенно радует наметившаяся тенденция роста раскрываемости преступлений", - сказал он и подчеркнул, что это главный показатель деятельности полиции.

Фуат Сайфитдинов от имени депутатского корпуса выразил слова благодарности тюменским полицейским за обеспечение правопорядка в регионе, безопасность жителей городов и сел, эффективное выполнение поставленных задач.

"На заседании мы также внесли изменения в закон о юридической помощи в Тюменской области. Теперь право на её бесплатное получение предоставляется мобилизованным и членам их семей", - сообщил глава облдумы.

Он подчеркнул, что теме поддержки мобилизованных военнослужащих и их родным депутаты уделяют самое пристальное внимание, вопросы, связанные с оказанием помощи этой категории граждан рассматриваются на каждом заседании. "И принятые сегодня изменения – это ещё одна мера поддержки, инициированная парламентариями облдумы", - пояснил он.

Изменениями предоставляется право бесплатной юридической помощи гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, в период прохождения военной службы; супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, и родителям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в период прохождения указанными гражданами военной службы.