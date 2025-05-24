Тюменцы все чаще путешествуют в Китай

Китай входит в топ туристических предпочтений тюменцев. Главным открытием стал остров Хайнань: прямые рейсы, безвизовый режим и экзотический колорит делают его серьезным конкурентом привычной Турции или Египта.

По статистике, в 2024 году Китай вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян. В списке также Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Всплеск интереса к КНР не обошел стороной и Тюмень.

– В зимнем сезоне тюменцы традиционно выбирают Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку – туда летят прямые рейсы из областной столицы. А вот с наступлением лета на первый план выходят Турция и Египет, – рассказывает корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" турагент Елена Рысбаева. – Но сейчас мы видим, как Китай уверенно догоняет лидеров. Все больше людей хотят новых впечатлений, а Хайнань предлагает как пляжный отдых, так и насыщенную экскурсионку.

Прямой рейс из Екатеринбурга до Саньи – важный аргумент в пользу острова. Как и возможность не оформлять визу, если тур приобретен через агентство. Но есть и важный нюанс – сезонность, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Лето на Хайнане влажное, с ливнями и духотой. Лучшее время для поездки – весна и осень, особенно апрель и май. Зимой море может быть прохладным, а в июле-августе возможны тайфуны. Поэтому при планировании отпуска стоит внимательно изучить климат, – советует Елена.