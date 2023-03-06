Более 28 тысяч жителей Тюменской области состоят в партии "Единая Россия"

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" 6 марта отмечает 21-летие, более 28 тысяч жителей региона являются членами партии и почти 13 тысяч - сторонниками, во всех муниципальных образованиях есть отделения, эффективно работают депутатские фракции в Тюменской областной думе и представительных органах местного самоуправления.

Первая учредительная конференция Тюменского регионального отделения партии, которое насчитывало тогда 133 человека, состоялась 6 марта 2002 года, в числе участников были Сергей Собянин, Владимир Якушев, Сергей Корепанов, Иван Квитка, Степан Киричук и другие. Председателем политсовета был избран Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО.

"Дорогие земляки! Поздравляем вас с 21-летием Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", являющейся ведущей политической силой страны. Примите искреннюю благодарность за вашу активную гражданскую позицию и решение важнейших социальных и экономических задач, стоящих перед Тюменской областью и страной. Крепкого сибирского здоровья, благополучия и успехов в делах!" - обратился к однопартийцам секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

В поздравлении Артюхов также поблагодарил жителей региона за участие в волонтерском движении во время пандемии, помощь жителям Донбасса, поддержку участников СВО и их семьей. "Мы всегда рядом с теми, кто нуждается в помощи", - почеркнул он.