Фуат Сайфитдинов: власти, бизнесу и гражданскому обществу необходимо консолидировать усилия для решения задач, поставленных Владимиром Путиным

Спикер регионального парламента комментирует послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ дал ответы на многие вопросы, которые волнуют сегодня российское общество и каждого гражданина нашей страны. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя обращение главы государства. Отметим, что спикер регионального парламента слушал послание в Москве, в Гостином дворе.

"Владимир Владимирович характеризует текущее время, как сложное, рубежное, но подчеркивает, что это период не только непростых вызовов, но и больших возможностей . Это время для развития нашей страны, роста многих отраслей отечественной экономики. Мы должны изыскивать резервы и искать точки дополнительного инвестирования в развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и другие отрасли. Безусловно, это касается и региональной специфики. Об этом говорил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Обращаясь к нам, депутатам областной думы, он отметил, что необходимо всемерно поддерживать региональный бизнес, оказывать помощь малым и средним предприятиям", - пояснил он.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на тезисах президента о положительной динамике развития отечественной экономики, многие отрасли которой за прошлый год продемонстрировали значительный рост объемов производства. Так, объемы ввода жилья превысили 100 миллионов квадратных метров, а сельхозпроизводство показало двузначные темпы роста.

"Очень радует, что Тюменская область вписывается в общефедеральный тренд и является одним из лидеров страны по вводу жилья и объему сельхозпроизводства. В прошлом году валовый сбор зерна превысил 2 млн тонн зерна", - отметил спикер.

По мнению главы Тюменской облдумы, сегодня важно консолидировать усилия власти, гражданского общества и бизнеса для решения задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что в Тюменской областной думе традиционно разрабатывается план мероприятий по реализации послания главы государства, он обсуждается на всех заседаниях комитетов и постоянной комиссии регионального парламента и принимается на заседании областной думы.