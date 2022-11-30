Руслан Кухарук приглашает тюменцев на прямой разговор

Глава Тюмени 7 декабря планирует провести прямую линию и ответить на вопросы горожан, вопросы задавать можно уже сейчас, сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Уважаемые тюменцы, представители средств массовой информации! 7 декабря в 16:00 в студии агентства "Сибинформбюро" пройдет прямая линия. Я отвечу на ваши вопросы. Вы можете писать их в комментариях к анонсу прямой линии во всех указанных аккаунтах в соцсетях", - сообщил Кухарук.

Вопросы можно оставлять:

- на официальных страницах главы города под анонсом в ВК, "Одноклассниках" и Telegram-канале.

- в группах администрации города Тюмени в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.

- на автоответчике по телефону 51-02-23.

"Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире ее можно будет смотреть на страницах в социальных сетях", - отметил Кухарук.