Руслан Кухарук приглашает тюменцев на прямой разговор

Глава Тюмени 7 декабря планирует провести прямую линию и ответить на вопросы горожан, вопросы задавать можно уже сейчас, сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
"Уважаемые тюменцы, представители средств массовой информации! 7 декабря в 16:00 в студии агентства "Сибинформбюро" пройдет прямая линия. Я отвечу на ваши вопросы. Вы можете писать их в комментариях к анонсу прямой линии во всех указанных аккаунтах в соцсетях", - сообщил Кухарук.
Вопросы можно оставлять:
- на официальных страницах главы города под анонсом в ВК, "Одноклассниках" и Telegram-канале.
- в группах администрации города Тюмени в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.
- на автоответчике по телефону 51-02-23.
"Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире ее можно будет смотреть на страницах в социальных сетях", - отметил Кухарук.
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