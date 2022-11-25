Моор: путь к безопасности и к развитию лежит через сплочение общества

Вместе с укреплением российской государственности все это время шло серьезное изменение общественного сознания, и последние годы показали, что в общество способно консолидировать силы ради благих целей, есть много людей, готовых решать общие задачи, ничего не прося взамен, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

Новое общество серьезно проявило себя в период борьбы с пандемией коронавируса.

Вспомните, с какой тревогой люди отреагировали на информацию об эвакуации в Тюмень на карантин граждан России из китайского города Ухань. Откройте соцсети тех дней, вы услышите голоса людей, которые были против приема наших соотечественников. Но общество сразу дало здоровую реакцию. Блогерское сообщество, которое часто критикуют за индивидуализм и непатриотизм, запустило акцию "Своих не бросаем". Стало формироваться мощное волонтерское движение. Оказалось, что есть много людей, готовых решать общие задачи, ничего не прося взамен.

Сплоченность общества проявилась с самого начала специальной военной операции, когда движение "Союз женщин России", "Пограничники Тюменской области", активисты Общероссийского народного фронта и много других общественных организаций, предпринимателей и граждан, оставшихся неизвестными, начали помогать жителям Донбасса и нашим военным.

В этом году Тюменская область стала побратимом города Краснодона и Краснодонского района в ЛНР.

Мы помогаем восстанавливать новый регион России, и в этой работе у нас никогда не было проблем с добровольцами. Несмотря на все потенциальные угрозы, наши специалисты и волонтеры ехали на юго-запад нашей Родины, чтобы помочь людям, которым никто, кроме нас, россиян, помочь не мог. Сразу после освобождения в разрушенный Мариуполь отправился волонтерский отряд тюменской "Молодой Гвардии".

Сплочение и взаимная поддержка являются главным ресурсом развития в условиях общемировой неопределенности.

В каждом послании звучат слова в адрес жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, потому что все эти годы мы сохраняем особые, близкие отношения с югорчанами и ямальцами. Как мы привыкли говорить, "Сотрудничество" для нас – больше чем программа, и уже давно выходит за список формальных мероприятий. Объединенные общей историей, переплетением людских судеб, мы находимся в постоянном тесном контакте, поддерживаем друг друга в совместных проектах, создаем пространство для общего развития и благополучия. Я хочу сказать самые искренние слова благодарности Наталье Владимировне Комаровой и Дмитрию Андреевичу Артюхову за совместную работу и человеческую поддержку.

Моор назвал символичным решение военного руководства символично сформировать подразделения мобилизованных таким образом, чтобы тюменцы служили плечом к плечу со своими товарищами по оружию с Севера.