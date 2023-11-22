Тюменский губернатор в послании к облдуме назвал регион большой семьей, которой для прорывного успеха нужно больше проактивности

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с ежегодным посланием Тюменской облдуме “О положении дел в регионе”, в котором представил анализ социально-экономического развития региона и обозначил приоритеты дальнейшего развития региона.

Основные векторы социально-экономического развития региона, успехи и дела, которые требуют более тщательного рассмотрения и решения, в нынешнем послании губернатор представил как дела и заботы большой семьи, "в которой уважают старших, ничего не жалеют для детей, в которой сообща решают проблемы, есть общий бюджет, в которой обустраивают быт".

Как пояснил Александр Моор в своем Telegram-канале, образ семьи выбран, потому что понятен и близок каждому.

"Тюменская семья крепкая, дружная и счастливая. Мы добились успехов в демографии, развитии экономики и привлечении инвестиций, сельском хозяйстве, социальной сфере, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве, создании комфортной городской среды. Но жизнь сегодня меняется очень быстро. С такой же, а то и большей скоростью, должны меняться и мы с вами. Чтобы это получилось, надо действовать на опережение и придумывать оригинальные, прорывные идеи и решения. Проактивность и креативность – именно эти качества требуются сегодня не только от системы управления регионом, но и от любого из нас на своем рабочем месте. Ведь, как и все семьи, мы стремимся к лучшему будущему", -резюмировал свое обращение к депутатам Александр Моор.