Депутаты Тюменской облдумы заслушают послание губернатора и примут бюджет на 2024 год

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов провел рабочее совещание с депутатами. Его участники подвели итоги прошедшей недели, наметили планы на текущую.

Так, в среду состоится 23 заседание регионального парламента, на котором губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием областной думе о положении дел в регионе. Позже на заседании облдумы депутаты обсудят важный вопрос – проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Он будет рассмотрен в первом чтении. Традиционно бюджет социально ориентирован. В финансовом документе в полном объеме предусмотрены средства для обеспечения бесперебойной работы организаций бюджетной сферы, на оказание мер социальной поддержки и реализацию указов президента РФ. В четверг, 23 ноября, пройдет24 заседание облдумы, на котором во втором окончательном чтении главный финансовый документ на предстоящие три года будет принят.

Позже депутаты примут участие в торжественном мероприятии, на котором подведут итоги сельскохозяйственного года. Победителям соревнований в отраслях сельского хозяйства тюменского АПК будут вручены награды.

В пятницу, 24 ноября, на международной выставке-форуме в Москве пройдет день Тюменской области. Стенд региона "Тюменская область, я люблю тебя!" открыт на ВДНХ 4 ноября, он рассказывает о ключевых достижениях региона. Законодатели регионального парламента в составе делегации побывают на этом событии.