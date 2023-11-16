Фуат Сайфитдинов провел заседание Совета Тюменской областной думы

Глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов провел заседание Совета Тюменской областной думы. Участники совещания рассмотрели и утвердили проекты повесток предстоящих очередных заседаний областной думы.

Планируется, что на заседании регионального парламента 22 ноября губернатор Александр Моор обратится с ежегодным посланием о положении дел в Тюменской области, а также в первом чтении будет рассмотрен проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Ожидается, что в окончательном чтении главный финансовый документ региона на трехлетний период будет принят на следующем заседании – 23 ноября 2023 года.

Члены Совета рассмотрели также проекты планов работы комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной думы на 2024 год, поддержали проекты федеральных законов социальной направленности и обращение Курганской областной думы к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину по вопросам функционирования системы государственного сортоиспытания.

Среди поддержанных депутатами Тюменской областной думы федеральных законов – закон "О внесении изменений в статью 13 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (о сохранении права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет). На Совете облдумы был поддержан также проект федерального закона "О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса РФ" (о сохранении права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком за матерью ребенка и другими лицами, имеющими право на данное пособие и вышедшими на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет).