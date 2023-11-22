Моор поручил правительству усилить работу с ссузами Тюменской области

В Тюменской области актуализируют запрос работодателей на подготовку кадров, об этом глава региона Александр Моор заявил в очередном ежегодном послании Тюменской облдуме, поручив заняться этими вопросами своему заместителю Александру Райдеру.

В частности, губернатор во время доклада рассказал об успехах развития системы дошкольного, общего и высшего образования, отметив при этом необходимость поиска новых подходов к подготовке кадров в системе среднего профессионального образования. По словам главы региона, в ближайшие три года планируется создать дополнительно три тысячи мест для обучения студентов в ссузах, но есть проблема - бизнес до сих пор не сформировал конкретные запросы по необходимым для предприятий специалистам.

"Поручаю замгубернатора Алексею Райдеру привлечь все необходимые подразделения правительства и представителей делового сообщества и составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайшей потребности региона в трудовых ресурсах по специальностям и группам. Всех потребностей, то есть и тех,закрывать которые предстоит и высшей школе", - подчеркнул Моор.

Комментируя послание, Алексей Райдер заявил, что 29 новых специальностей в системе среднего профессионального образования открыто в Тюменской области за последние три года, а новые поручения касаются дальнейшего развития системы профессионального образования в регионе и кадровых вопросов.

"Заключено более 200 договоров с теми работодателями, которые готовы работать по региональной программе "Кадры под ключ", но этого недостаточно. Поэтому готовы набирать масштабы и обороты. Уверен, что откликнутся по-настоящему заинтересованные работодатели. Сообща мы справимся с этой задачей", - заверил Райдер.