На Ямале госпаблики читают более 65% пользователей

Взаимодействие с жителями на всех возможных площадках, в том числе в Интернете – одно из ключевых направлений работы органов власти. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с первым заместителем гендиректора АНО "Диалог регионы" Кириллом Истоминым. Они обсудили работу Центра управления регионом и оценили вовлеченность органов власти округа в интернет-коммуникации.

"Цифровые сервисы "Диалога" помогают нам в адаптации госучреждений к соцсетям, делать власть открытой и получать обратную связь от ямальцев. Присутствие региональных структур в интернете с каждым годом увеличивается, а цифровые коммуникации с людьми становятся устойчивее", - поделился Дмитрий Артюхов.

Показатель узнаваемости официальных страниц органов власти Ямала один из самых высоких в стране. Округ одним из первых начал работу по подключению аккаунтов органов власти к системе "Госпаблики". На сегодняшний день подключено 1 093 паблика на удобных для пользователей площадках. В частности, речь идет о соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Суммарная аудитория ямальских госпабликов составляет более одного миллиона пользователей.

В свою очередь, Кирилл Истомин поделился статистикой. "Если в прошлом году через соцсети в органы власти ЯНАО поступило 66% обращений, то в этом году показатель достиг 85 %. Такая динамика в очередной раз доказывает популярность соцсетей как площадки взаимодействия населения и органов власти", – отметил Истомин.

Ямальский ЦУР является одним из лидеров среди регионов по числу обращений к власти через соцсети и скорости обратной связи. Оперативность ответов в соцсетях в среднем увеличилась в полтора раза. За два года функционирования ЦУР принял более 130 тысяч сообщений от жителей автономного округа. Самые популярные темы обращений – ЖКХ, социальные льготы, благо-устройство территорий, состояние дорог и здравоохранение.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО