Тюменские власти отказались от идеи строительства кампуса в Зареке

Студенческий кампус будет простроен на государственной земле, а миллиарды бюджетных рублей, на которые планировалось выкупить под проект участки земли у частников и юрлиц, будут направлены на возведение объектов кампуса, сообщил губернатор Александр Моор.

Губернатор отметил, что бюджет-2023, как и предыдущие, будет социально ориентированным, но напряженным, поэтому изменен подход к реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности, прекращается проект комплексного развития Зареки, а кампус, который должен был стать ядом этого района, будет построен в другом месте.

"На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей, но в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства, поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности и за них не придется платить, а высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса, варианты размещения мы представим и обсудим с вами чуть позже", - заявил Моор.

Губернатор не исключил разбивку строительства кампуса на несколько очередей, но подчеркнул, что проект будет обязательно реализован, так как "развитие Тюменской области стратегически связано с развитием высшего образования, исследовательской и научно-технической деятельности".

Ранее сообщалось, что проект создания кампуса будет реализован не только за счет областного бюджета и привлечения частных инвестиций, также предполагалось получение федерального гранта от Минобрнауки РФ. Проектирование кампуса было запланировано на 2022-2023 годы, строительство – на 2024-2026 годы.