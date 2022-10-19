На Ямале создан штаб для координации работы по повышению безопасности в округе

По поручению президента РФ, которое было дано во время заседания Совета безопасности, на Ямале создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов.

На Ямале уровень готовности – базовый, то есть направленный прежде всего на поддержание стабильности, приведение в порядок всей нормативной базы.

"В соответствии с прямым поручением главы государства оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме буду контролировать лично. Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи", - сообщил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала отметил, что власти округа продолжат выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей.

"В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищёнными", - подчеркнул Артюхов.

Оперативный штаб будет работать под руководством главы округа, в его состав вошли руководители органов исполнительной власти и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер по обеспечению безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка.

Президент также поручил региональным властям оказывать содействие в материально-техническом обеспечении мобилизованных граждан и воинских формирований, обеспечить социальную поддержку их семей. Кроме этого, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семьи военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.