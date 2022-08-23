Семье Героя России из Вагайского района оказывают поддержку

С супругой и детьми военного Рустама Сайфуллина из Вагая, раненного в ходе спецоперации на Украине, встретились врио председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов и депутат Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

"Ваш отец – герой, он совершил самый настоящий подвиг, рисковал жизнью и получил непростое ранение. Уверен, вы им гордитесь, как и вся Тюменская область, и очень ждете его возвращения домой", – обратился к семье Андрей Артюхов.

Подполковник Рустам Сайфуллин родился в селе Вагай Тюменской области, окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и служил в Чечне командиром взвода. В начале 2000 года его назначили командиром инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме, потом — начальником Ишимского гарнизона.

Во время начала спецоперации по освобождению Донбасса ушел на передовую, получил первые ранения от взорвавшегося кассетного снаряда. Поправился и снова отправился в бой. На этот раз чудом остался жив, во время боевых действий прямо под ногами взорвалась мина. Теряя сознание, снял с автомата ремень и туго перетянул ногу, чтобы остановить кровопотерю. Вовремя подоспела помощь от сослуживцев.

Наталья Сайфуллина только недавно вернулась из Москвы, поддерживала мужа, который сейчас проходит лечение. Вместе с тремя детьми ей предстоит обустраиваться на новом месте – до недавнего времени семья жила в Ишиме, а теперь переезжает в Тюмень.

"Уже есть квартира, подали документы в новую школу. Из-за профессии Рустама нам часто приходилось переезжать, это специфика профессии мужа, но мы всегда обустраивались на новом месте. Тюмень – красивый город, уверена, нам здесь будет хорошо, тем более с такой поддержкой", – поделилась Наталья.

Ребята готовятся пойти в новую школу, вернуться к привычным занятиям. Все трое детей занимаются спортом: младший Тамерлан – единоборствами, Эмилия – гимнастикой, и уже успела завоевать несколько наград, а старшая Евгения планирует пойти в секцию волейбола.

Перед началом учебного года члены фракции "Единой России" вручили семье ноутбук. Еще об одном подарке – велосипеде – давно мечтали старшие девочки.

Ранее фракция единороссов Тюменской областной думы взяла шефство над героем, чтобы оказать ему необходимую помощь в лечении и реабилитации.

"Это скромный, достойный человек, растит троих детей, его очень уважают и любят однополчане. Будем и дальше помогать Рустаму и его семье", – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Отметим, что ранее депутаты Госдумы Иван Квитка и Анатолий Карпов, депутат облдумы Фуат Сайфитдинов навещали Рустама Сайфуллина в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, где он проходил лечение и где глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ему звезду Героя России.

На родине военного, в Вагайском районе, активисты выступили с инициативой – увековечить подвиг Рустама Сайфуллина. Карагаевской школе будет присвоено его имя. Также в парке боевого братства запланирована на 2023 год реконструкция, где будет открыта аллея, названная в честь их земляка.

Фото Тюменской областной думы