Сотрудник ТюмГУ станет замминистра образования и науки в ДНР

И.о. директора института биологии ТюмГУ Олег Трофимов по приглашению председателя Правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко займет должность заместителя министра образования и науки ДНР.

О новой должности Трофимов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в которой участвовал как победитель конкурса "Лидеры России". В беседе с Путиным он отметил, что, как сын офицера, считает "что нам необходимо воспитывать с ранних лет уважение к военному мундиру и защитникам нашего Отечества, истории, языку, культуре и традициям народов России" и готов работать в новых направлениях, на новых участках.

Выслушав тюменца, президент отметил, что его жизненная позиция и принятое решение достойны уважения: