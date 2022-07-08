Сотрудник ТюмГУ станет замминистра образования и науки в ДНР

22:33 07 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

И.о. директора института биологии ТюмГУ Олег Трофимов по приглашению председателя Правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко займет должность заместителя министра образования и науки ДНР.

О новой должности Трофимов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в которой участвовал как победитель конкурса "Лидеры России". В беседе с Путиным он отметил, что, как сын офицера, считает "что нам необходимо воспитывать с ранних лет уважение к военному мундиру и защитникам нашего Отечества, истории, языку, культуре и традициям народов России" и готов работать в новых направлениях, на новых участках.

Выслушав тюменца, президент отметил, что его жизненная позиция и принятое решение достойны уважения:

То, что вы приняли это решение, это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а именно стремитесь к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения, Ваш выбор достоин уважения. Так что я искренне желаю вам успехов. Работа там непростая, мягко говоря, поэтому удача не помешает.

Теги: Владимир Путин , ДНР , Лидеры России , ТюмГУ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022