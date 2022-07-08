Сотрудник ТюмГУ станет замминистра образования и науки в ДНР

И.о. директора института биологии ТюмГУ Олег Трофимов по приглашению председателя Правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко займет должность заместителя министра образования и науки ДНР.
О новой должности Трофимов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в которой участвовал как победитель конкурса "Лидеры России". В беседе с Путиным он отметил, что, как сын офицера, считает "что нам необходимо воспитывать с ранних лет уважение к военному мундиру и защитникам нашего Отечества, истории, языку, культуре и традициям народов России" и готов работать в новых направлениях, на новых участках.
Выслушав тюменца, президент отметил, что его жизненная позиция и принятое решение достойны уважения:
То, что вы приняли это решение, это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а именно стремитесь к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения, Ваш выбор достоин уважения. Так что я искренне желаю вам успехов. Работа там непростая, мягко говоря, поэтому удача не помешает.
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