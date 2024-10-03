Жога: "Я солдат, я готов выполнять поставленные задачи"

Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога заявил на встрече с Путиным, что готов выполнять все поставленные задачи:

Я солдат. Я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприсновения - это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это наши врачи, педагоги, военкоры, солдаты, наши даже школьник, которые пишут письма на фронт. Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат в первую очередь.