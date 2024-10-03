Путин назначил Жогу новым полпредом Уральского федерального округа

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Президент РФ Владимир Путин назначил Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, сообщает аппарат полпредства.

Артём Владимирович - участник боевых действий на территории Донбасса с 2014 года. После гибели сына - Героя России Владимира Жоги - возглавил батальон "Спарта". В сентябре 2023 года избран в Народный Совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина во время избирательной кампании. Участник первого потока образовательной программы "Время героев". Герой ДНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник.