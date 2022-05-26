Тюменские депутаты на заседании гордумы обсудят исполнение бюджета 2021 года

В Тюменской городской думе сегодня, 26 мая, состоится очередное пленарное заседание, одним из ключевых вопросов его станет анализ исполнения бюджета Тюмени за 2021 год.

Помимо этого, депутатам доложат об итогах приватизации муниципального имущества города за 2021 год. После рассмотрения информации о выполнении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы", народные избранники оценят результативность восстановления и содержания зеленых насаждений в областном центре. Среди прочих вопросов – поощрение горожан наградами и почетными грамотами.

Заседание городской думы начнется в 10:00, Онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте. Работу по вопросам повестки депутаты начнут после того, как в режиме видеоконференцсвязи примут участие в заседании Тюменской облдумы, на котором с отчетом о деятельности правительства региона выступит Александр Моор.