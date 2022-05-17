Павел Белявский назначен замгубернатора Тюменской области по внутренней политике

18:26 16 мая 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/dos_tyumen

Павел Белявский назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.

В полномочия нового зама входит взаимодействие с облдумой, политическими партиями и правоохранительными органами. Белявский будет курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей, Главного управления спецмероприятий Тюменской области, сообщили в информцентре правительства ТО.

Павел Белявский с 2016 года работал в должности директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона, до этого был депутатом Тюменской областной Думы пятого и шестого созывов.

Теги: назначения , Павел Белявский
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2022