Павел Белявский назначен замгубернатора Тюменской области по внутренней политике

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Павел Белявский назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.

В полномочия нового зама входит взаимодействие с облдумой, политическими партиями и правоохранительными органами. Белявский будет курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей, Главного управления спецмероприятий Тюменской области, сообщили в информцентре правительства ТО.

Павел Белявский с 2016 года работал в должности директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона, до этого был депутатом Тюменской областной Думы пятого и шестого созывов.