Павел Белявский назначен замгубернатора Тюменской области по внутренней политике

Павел Белявский назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.
В полномочия нового зама входит взаимодействие с облдумой, политическими партиями и правоохранительными органами. Белявский будет курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей, Главного управления спецмероприятий Тюменской области, сообщили в информцентре правительства ТО.
Павел Белявский с 2016 года работал в должности директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона, до этого был депутатом Тюменской областной Думы пятого и шестого созывов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru