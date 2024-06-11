В тюменском правительстве перераспределили полномочия одного из замгубернаторов

С 11 июня перераспределены обязанности между заместителями губернатора Тюменской области.

"Принято решение на период с 11 июня до 06 августа 2024 года перераспределить полномочия заместителя Губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, определенные постановлением Губернатора Тюменской области от 07.02.2013 № 17 "О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области", - указано в информцентре правительства региона.

Сергей Шустов координирует и контролирует деятельность департамента ЖКХ Тюменской области и Государственной жилищной инспекции Тюменской области. Кроме того, на указанный период он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Югры и Ямала. Также он возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Павел Белявский координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области.

Перераспределение обязанностей замгубернатора Вахрина обусловлено тем, что он был задержан, а затем отправлен под арест по подозрению в получении взятки. Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию, в понедельник должны были назначить проверку по данному факту, в рамках которой будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении чиновника.