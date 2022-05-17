Семен Тегенцев возглавил департамент ЖКХ Тюменской области

19:42 16 мая 2022
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На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с 16 мая 2022 года назначен Семен Тегенцев, распоряжение об этом подписал губернатор  Александр Моор.

До назначения Семен Тегенцев возглавлял департамент городского хозяйства администрации Тюмени, являлся заместителем главы города.

Предшественник Тегенцева Мугаммир Галиуллин уволился с должности по собственному желанию в ноябре 2021, проработав директором департамента почти год.

Теги: Александр Моор , ЖКХ , назначения , Семен Тегенцев
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