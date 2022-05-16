Ольга Швецова стала федеральным наставником участников ПолитСтартапа

Руководитель регисполкома " Единой России", глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова стала федеральным наставником участников проекта "ПолитСтартап"

ПолитСтартап – постоянно действующий кадровый проект ЕР, его цель - выявление молодых россиян младше 35 лет с активной жизненной позицией для общественно-политической деятельности.

"Молодым людям предстоит пройти этап предварительного голосования "Единой России", для чего нужна основательная подготовка. Ольга Швецова проводит онлайн-консультации со своими подопечными – Владимиром Насоновым из Тамбовской области, Сергеем Фетисовым из Московской области и Анастасией Горяйновой из Москвы", - сообщается в Telegram-канале реготделения.

По мнению Ольги Швецовой, живое общение участника "ПолитСтартапа" и его наставника дает молодому человеку новые знания и уверенность в своих силах.