В урбанхакатоне "Города" лучшим признан проект "Ворота в Сибирь"

Проект "Ворота в Сибирь" стал победителем очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона "Города" в Тюмени, финал прошел 11 октября в рамках форума креативных предпринимателей "КПД", состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона "Города".

С 7 по 11 октября молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны в Тюмени разрабатывали проекты благоустройства и архитектурные решения развития трех объектов - въездных территорий в город на Московском, Ялуторовском и Тобольском трактах. Главной задачей было создание вариантов наполнения этих пространств возможностями для остановок автотранспорта, чтобы можно было осмотреть город, отдыха, питания и размещения временных павильонов.

В общей сложности над реализацией идей работали три команды по пять человек. На защите участники презентовали свои разработки. Победил проект "Ворота в Сибирь" над которым работали Регина Загидуллина (Академия художеств им. Репина, Санкт-Петербург), Ляйсан Гимранова (КГАСУ, Казань), Екатерина Кузьмина (ТюмГУ, Тюмень), Сергей Шаламберидзе (МАрхИ, Москва) и Виолетта Нарайкина (АРХИД ТИУ, Тюмень).

Участник команды Сергей Шаламберидзе:

При создании нашей концепции мы были постоянно в поиске необычного, творческого решения. В итоге остановились на самом простом, но самом ярком - "Ворота в Сибирь". Здесь, на Тобольском тракте, где пересекаются активные транспортные и пешеходные потоки, мы предложили обновить пешеходный мост, который свяжет территорию нового проектируемого района и существующего. Помимо транзитной функции, мост станет выставочным пространством и смотровой площадкой.

В составе жюри работали опытные архитекторы города и глава Центрального административного округа Артем Павлюченко. Возглавил жюри замглавы Тюмени, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. Он отметил, что молодые архитекторы и урбанисты презентовали интересные предложения для раскрытия потенциала Тюмени, а хакатон "Города" – это отличный инструмент, благодаря которому молодые специалисты могут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, а город, в свою очередь, получить свежие решения по развитию территории.

Хакатон в Тюмени проходил при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). "Все представленные проекты хакатона по своему интересны, уникальны и заслуживают внимания и реализации. В нашем городе уже несколько лет развивается система общественных обсуждений и конкурсов, направленных на разработку проектов городских общественных пространств. Такие практико-ориентированные мероприятия, как хакатон "Города", позволяют проводить эту работу на качественно новом уровне и открывают новые возможности для молодых специалистов. Мы благодарим команду хакатона за сотрудничество и совместную плодотворную работу", - подчеркнул генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Следующий этап хакатона пройдет с 14 по 19 октября в Новотроицк Оренбургской области.