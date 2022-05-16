Тюменская гордума анонсировала темы майских заседаний постоянных комиссий

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Важнейшие вопросы жизнедеятельности областного центра рассмотрят депутаты Тюменской гордумы на заседаниях постоянных комиссий в мае.

Благоустройство дворов, высадку деревьев, восстановление и содержание зеленых насаждений на территории города народные избранники обсудят с представителям администрации 17 мая на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Депутаты, входящие в состав постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, в этот же день проанализируют, насколько эффективны меры пожарной безопасности, предпринятые администрацией Тюмени на время особого противопожарного режима.

Организация отдыха и работы школьников на каникулах 18 мая станет основной темой заседания постоянной комиссии по социальному развитию.

О расселении жильцов, сносе аварийных домов и дальнейшем использовании освобожденных земельных участков депутатам доложат на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 19 мая.

Об уровне исполнения бюджета Тюмени и эффективности финансовой политики городских властей речь пойдет на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 23 мая.

Заседания постоянных комиссий можно посмотреть на сайте городской думы в онлайн-режиме, как и пленарное заседание, которое запланировано на 26 мая.