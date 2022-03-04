Госдума приняла закон об ответственности за фейки о ВС РФ и призывы к санкциям

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которому за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ штрафы могут достигать 1,5 млн рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет. Также вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России, сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с поправками публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Указанные выше деяния, если они повлекли тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию ВС РФ, грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Также в соответствии с законом за призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении корреспондирующие поправки в КоАП. В соответствии с ними ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, составит: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

За аналогичные действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций, грозит максимальный штраф до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юрлиц.

За призывы к введению санкций против России штрафы составят до 50 тыс. рублей для граждан и до полумиллиона рублей — для юридических лиц.