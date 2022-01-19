Моор: усиливать и ослаблять меры против коронавируса Тюменская область будет в зависимости от эпидобстановки

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в Тюменской области действует до 1 марта. В зависимости от эпидситуации, он может быть продлен, также правительство готово как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры, заявил губернатор Александр Моор по итогам участия в заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в "омикронную" волну коронавируса основной удар придется на амбулаторное звено здравоохранения, и призвал сделать более доступным дозвон до горячих линий и поликлиник, сделать акцент на дистанционное консультирование пациентов и телемедицину, подготовить стационары для приема тяжелых пациентов.

В региональном правительстве отметили, что в Тюменской области центр телефонного обслуживания "Служба 122" был реструктурирован по поручению губернатора. В обновленном едином пространстве организовано 65 рабочих мест для операторов, позволяющих принимать одновременно до 650 вызовов.

В регионе развернуто 1600 коек в 13 моноинфекционных госпиталях. Из них 1388 коек с доступом кислорода, 264 реанимационных койки с аппаратами ИВЛ. Резерв свободного коечного фонда свыше 20%.

В Тюменской области сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 30 тысяч, полным курсом 980 тысяч. Вакцинировано 83,7% взрослого населения региона. Ревакцинировано почти 169 тыс. человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Режим повышенной готовности действует в регионе как минимум до 1 марта. При необходимости он может быть продлен. В зависимости от эпидемиологической ситуации, мы готовы как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры. Самое важное – это жизни и здоровье наших земляков.

Ране Информцентр правительства региона сообщил, что "на сегодня введение в Тюменской области локдауна не планируется", очередное заседание Оперативного штаба запланировано на 20 января. По эту же дату в регионе отмена перед Новым годом система пропусков по QR-кодам, которая вводилась с 8 ноября.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 363 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 54 детей, выздоровели 109 человек, смерть от коронавируса подтвердилась в 9 случаях. В целом с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 94 479 человек, выздоровели 83 669, умерли 3 631.