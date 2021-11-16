Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по оценке эффективности органов исполнительной власти

20:04 15 ноября 2021
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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Государственного Совета и его Президиума. Глава города Тюмени Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Теги: Владимир Путин , Госсовет , Руслан Кухарук
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