Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по оценке эффективности органов исполнительной власти

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Государственного Совета и его Президиума. Глава города Тюмени Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.