Вопрос, кто станет главой Тюмени, решится 27 июня

Вопрос об избрании главы города Тюмени будет рассмотрен на девятом заседании Тюменской городской думы, которое состоится в четверг, 27 июня.

Предыдущее заседание думы было досрочным и прошло 1 июня. На нем было принято решение о прекращении полномочий главы города Тюмени Руслана Кухарука в связи с его назначением врио губернатора ХМАО-Югры и возложении обязанностей врио главы города Тюмени на Петра Вагина. Тогда же был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.