Вопрос, кто станет главой Тюмени, решится 27 июня

10:40 24 июня 2024
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Вопрос об избрании главы города Тюмени будет рассмотрен на девятом заседании Тюменской городской думы, которое состоится в четверг, 27 июня. 

Предыдущее заседание думы было досрочным и прошло 1 июня. На нем было принято решение о прекращении полномочий главы города Тюмени Руслана Кухарука в связи с его назначением врио губернатора ХМАО-Югры и возложении обязанностей врио главы города Тюмени на Петра Вагина. Тогда же был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. 

Теги: глава Тюмени , Петр Вагин , Руслан Кухарук , Тюменская городская дума
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