Максим Афанасьев стал новым секретарём Тюменского городского местного отделения "Единой России"

Новым секретарем Тюменского городского местного отделения "Единой России" избран в результате тайного голосования глава Тюмени Максим Афанасьев. Его кандидатуру поддержали на 41-й Конференции Тюменского городского местного отделения "Единой России" 192 делегата из 204, сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

"Это огромная ответственность возглавлять городское отделение партии. Ведь именно сейчас, когда полномочный представитель президента в УрФО Владимир Владимирович Якушев – временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии, к нам пристальное внимание и мы должны быть примером и для других отделений в нашей стране", – сказал Афанасьев.



Он также отметил, что проекты "Единой России" – эффективный инструмент решения многих задач. Их цель – не только привлекать внимание общества к наиболее актуальным проблемам, но и создавать механизмы их решения. В центре партийных проектов – человек с его интересами, проблемами, устремлениями и надеждами:

У нас всегда эффективно выстраивалась работа в рамках наших партийных проектов: это "Городская среда", "Безопасные дороги", "Историческая память" и другие. Их более двух десятков. На протяжении многих лет мы ставили и ставим себе задачу – сделать город более комфортным и дружелюбным за счет создания новых парков, скверов, аллей, новых мест отдыха, комплексного благоустройства территорий, улучшения экологической ситуации. На ближайшие годы мы и дальше будем реализовывать эту задачу единой командой. Мы не раз доказывали, что умеем работать, решать самые острые проблемы, добиваться поставленных целей. Я не сомневаюсь — у нас все получится.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов сообщил, что президиум регионального политсовета партии на основании личного заявления Руслана Кухарука прекратил его полномочия как секретаря Тюменского городского местного отделения "Единой России".

"Тюменское городское отделение – самое большое в Тюменской области. Оно объединяет 13 тысяч членов и сторонников партии. Из 1099 зарегистрированных первичных отделений в регионе 315 находятся в Тюмени. Максим Викторович более 25 лет работал в органах местного самоуправления, пять лет был секретарем Тобольского городского отделения партии. Уверен, что накопленный опыт административной и партийной работы помогут ему эффективно реализовывать партийные проекты и сделать жизнь горожан еще лучше", – добавил Артюхов.