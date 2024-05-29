Лучшие практики и перспективы государственно-частного партнерства рассмотрели в Тюмени

Развитие государственно-частного партнёрства в Тюменской области обсудили на бизнес-завтраке Сбера представители органов власти, крупных региональных и федеральных застройщиков и банковские эксперты. Ключевыми темами встречи стали особенности, лучшие практики и дальнейшие перспективы такого партнерства в регионе.
Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем выступлении подчеркнул, что ГЧП помогает найти дополнительные способы развития городских территорий. По его словам, необходимо не только улучшать уже существующие районы, но и строить новые кварталы, обеспечивая при этом наличие необходимых социальных объектов: школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских учреждений.
"У нас 17 решений комплексного развития территорий. В границах КРТ будут построены 17 детских садов, 4 школы, а также библиотеки, участковые пункты полиции, объекты спортивного назначения, здравоохранения, МФЦ, пожарное депо. Большинство социальных учреждений будет строиться за счет инвесторов. Опыт работы Сбербанка в сфере государственно-частного партнерства — это еще один дополнительный механизм по финансированию проектов", - отметил Руслан Кухарук.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сбербанк имеет большой опыт работы в сфере государственно-частного партнерства. Помимо финансирования проектов ГЧП, мы также готовы поделиться нашими лучшими практиками и предоставить широкий спектр специализированных банковских продуктов для реализации таких проектов. Для ускорения процесса привлечения инвестиций на различных уровнях управления мы внедрили коробочные решения и запустили конструктор концессионных соглашений. Это позволяет значительно сократить время на подготовку документации и начать работу над проектом быстрее. Сегодняшнее мероприятие помогло нам лучше понять потребности друг друга и определить возможные направления для дальнейшего сотрудничества. Уверен, что наше взаимодействие будет плодотворным и поможет создать важные социальные объекты в Тюменской области.
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