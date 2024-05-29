Лучшие практики и перспективы государственно-частного партнерства рассмотрели в Тюмени

Развитие государственно-частного партнёрства в Тюменской области обсудили на бизнес-завтраке Сбера представители органов власти, крупных региональных и федеральных застройщиков и банковские эксперты. Ключевыми темами встречи стали особенности, лучшие практики и дальнейшие перспективы такого партнерства в регионе.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем выступлении подчеркнул, что ГЧП помогает найти дополнительные способы развития городских территорий. По его словам, необходимо не только улучшать уже существующие районы, но и строить новые кварталы, обеспечивая при этом наличие необходимых социальных объектов: школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских учреждений.

"У нас 17 решений комплексного развития территорий. В границах КРТ будут построены 17 детских садов, 4 школы, а также библиотеки, участковые пункты полиции, объекты спортивного назначения, здравоохранения, МФЦ, пожарное депо. Большинство социальных учреждений будет строиться за счет инвесторов. Опыт работы Сбербанка в сфере государственно-частного партнерства — это еще один дополнительный механизм по финансированию проектов", - отметил Руслан Кухарук.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: