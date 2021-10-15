В России началась перепись населения. 100 млн граждан ее могут пройти на портале госуслуг

На портале госуслуг по адресу census.gosuslugi.ru размещена интерактивная форма для участия граждан во Всероссийской переписи населения, этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, сообщили в пресс-службе Минцифры.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. На портале госуслуг заполнить можно электронный переписной лист с 15 октября по 8 ноября.
"Это первая цифровая перепись у нас стране. Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись", — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Пользователям единого портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
"Электронный переписной лист специально адаптирован под портал Госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. Реализован простой и интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки. Время заполнения листа на портале — 15–25 минут. Важно, что черновик переписного листа сохраняется на каждом поле ввода. То есть пользователь может сделать перерыв и завершить заполнение анкеты позднее", — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.
О том, как переписаться онлайн - здесь.
Еще одним новшеством при переписи станет отсутствие бумажных бланков у переписчиков, сообщил Чернышенко:
Впервые в истории страны все переписчики пойдут не с бумажными книгами, а с планшетами отечественного производства, которых произведено 360 тысяч. В будущем планшеты планируется переиспользовать для проведения исследований Росстатом, а также для улучшения оказания услуг гражданам, особенно в социальной сфере. За счет цифровизации Росстат сможет быстрее обрабатывать переписные листы с применением современных технологий работы с данными. В частности, будут применяться технологии искусственного интеллекта.
Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За это время в стране, по информации Росстата, произошло около 100 млн демографических событий: рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства. Перепись поможет получить самую актуальную и точную информацию о структуре российского общества, национальном составе, образовании, жилищных условиях и многих других характеристиках. Данные позволят принимать важные для страны и населения решения на десятилетие вперед.
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