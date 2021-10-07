Тюменская облдума нового созыва приступила к работе

На первом заседании Тюменской областной Думы седьмого созыва по итогам проведенного тайного голосования председателем избран Сергей Корепанов, первым заместителем председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

Заместителями председателя регионального парламента избраны: Наталья Шевчик, Галина Резяпова, Владимир Нефедьев, Владимир Сысоев.

В структуре областной Думы образованы пять комитетов и одна постоянная комиссия.

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавила Оксана Величко. Заместители председателя: Сергей Медведев, Фуат Сайфитдинов, Вячеслав Танкеев.

Председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению стала Ирина Соколова. Заместители председателя: Владимир Ульянов, Владимир Фомин, Владимир Пискайкин.

Ольга Швецова возглавила комитет по социальной политике Заместители председателя: Тамара Казанцева, Владимир Пушкарев, Глеб Трубин.

Руководить комитетом по экономической политике и природопользованию будет Инна Лосева. Её заместители: Олег Ваховский, Виктор Рейн, Андрей Моргун.

Владимир Ковин – председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Заместители председателя: Александр Анохин, Артём Зайцев.

Председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин. Заместители председателя: Александр Зеленский, Евгений Макаренко, Лариса Цупикова.

На первом заседании депутаты приняли постановления о регистрации депутатских фракций Тюменской областной Думы седьмого созыва. Самая многочисленная – "Единая Россия", в состав которой входят 38 избранных депутатов. Фракция "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" состоит из четырех депутатов. Также четыре избранных депутата образовали фракцию "Коммунистическая партия Российской Федерации" и два депутата вошли во фракцию "Справедливая Россия".

Дмитрий Горицкий наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тюменской областной Думы.

Следующее заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва состоится 28 октября 2021 года.