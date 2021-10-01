Владимир Сысоев возглавит фракцию ЛДПР в Тюменской облдуме

Решение об избрании руководителем фракции в облдуме Владимира Сысоева принято на заседании организационного собрания группы депутатов Тюменской облдумы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР.

В депутатскую фракцию ЛДПР Тюменской обдумы, помимо Сысоева, вошли депутаты Глеб Трубин, Артем Зайцев, Иван Вершинин, сообщается на сайте партии.

НА сайте регионального отделения ЛДПР отмечается, что в организационном заседании также приняли участие координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко и посредством видеосвязи депутат Госдумы VII созыва Евгений Марков, курирующий Тюменскую область, Югру и Ямал по линии партии.

Напомним, с 12 марта 2019 года до 25 июня этого года Владимир Сысоев в должности замгубернатора Тюменской области, курировал областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации. До этого Владимир Сысоев был депутатом Госдумы.

Ранее сообщалось, что фракцию "Единой России" в региональном парламенте возглавит Андрей Артюхов.