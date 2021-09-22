Среди депутатов Тюменской облдумы самым популярным у избирателей оказался Виктор Рейн

В Избиркоме Тюменской области в среду огласили результаты выборов депутатов в Тюменскую облдуму по одномандатным округам. По итогам подсчетов голосов Виктор Рейн набрал больший процент среди однопартийцев: почти 72 % избирателей одномандатного округа №23 доверили своему депутату право представлять их интересы в парламенте.

В выборах депутатов в региональный парламент традиционно участвуют жители Тюменской области, Ямала и Югры. Депутатов выбирают по 24 одномандатным округам: четырех - на Ямале и по десять - в Тюменской области и Югре. В думу нового созыва прошли 23 представителя "Единой России" и один представитель КПРФ.

Игорь Халин озвучил процент голосования:

Ямал:

округ №1 - Цупикова Лариса 52,62%

округ № 2 - ПацевичмМихаил - 52,29%

округ № 3 - Пушкарев Владимир - 61,25%

округ № 4 - Ващенко Денис - 54,95%

ХМАО-Югра:

округ № 5 - Холманский Юрий - 35,91%

округ № 6 - Нефедьев Владимир - 52,92%

округ № 7 - Винников Игорь - 40,55%

округ № 8 - Зеленский Александр - 65,41%

округ № 9 - Резяпова Галина - 36,46%

округ № 10 - Ваховский Олег - 35,94%

округ № 11 - Голодюк Валерий - 33,82%

округ № 12 - Лосева Инна - 42,33%

округ № 13 - Чепайкин Анатолий - 35,19%

округ № 14 - Ганченко Олег - 34,14% (КПРФ)

Тюменская область

округ № 15 - Анохин Александр - 53,53%

округ № 16 - Майер Владимир - 55,73%

округ № 17 - Баранчук Юрий - 36,13%

округ № 18 - Медведев Сергей - 46,95%

округ № 19 - Руссу Николай - 44%

округ № 20 - Романов Сергей - 40,92%

округ № 21 - Величко Оксана - 55,04%

округ № 22 - Ковин Владимир - 60,69%

округ № 23 - Рейн Виктор - 71,89%

округ № 24 - Ульянов Владимир - 66,08%.

У Виктора Рейна большой опыт работы в парламенте: прежде избирался депутатом Тюменской облдумы первого, третьего, четвертого, пятого созывов. В шестом созыве занимал заместитель председателя облумы. В седьмой созыв политик также, как и в предыдущий раз, баллотировался по Ишимскому одномандатному округу.