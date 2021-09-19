На утро третьего дня голосования в Тюменской области явка достигла 41,25%

На 10 утра местного времени в регионе проголосовали 41,25% избирателей, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.

Сегодня работают 1079 участков доя голосования, в том числе 9 временных, которые открылись сегодня в СИЗО Тюмени и Заводоуковска, Тобольской областной больницы и четырёх медучреждениях Тюмени. На всех участках присутствуют общественные наблюдатели.

По традиции активнее всех голосуют жители Ишимского, Абатского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа. Там явка выше 60%. Среди городов самый активный Ишим - 57,5%. В Тюмени проголосовали 30,64 % избирателей.

Серьезных нарушений, нареканий по ходу голосования нет, выборы проходят в спокойной, деловой обстановке, сообщил Халин.