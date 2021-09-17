Тюменские общественники уверены, что проголосовать должен каждый

15:54 17 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
tumentoday.ru
| Фото: tumentoday.ru

Общественники Тюмени считают, что проголосовать необходимо каждому, пишет "Тюменская область сегодня".

 Так, председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области" Наталья Гайнцерейдер пришла на избирательный участок № 2263 одной из первых.

"Каждый из нас желает простых вещей: чтобы дома было тепло, родные и близкие были здоровы, дети могли спокойно гулять по улицам и дышать чистым воздухом, труд оплачивался достойно и родители ни в чем не нуждались. Я уверена, мы все хотим жить в мире, богатой и процветающей стране. Чтобы наши желания исполнялись, мы должны любить свою Родину и не быть равнодушными к тому, что происходит вокруг", считает Гайнцерейдер.

Теги: выборы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021