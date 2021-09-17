Тюменские общественники уверены, что проголосовать должен каждый

Общественники Тюмени считают, что проголосовать необходимо каждому, пишет "Тюменская область сегодня".

Так, председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области" Наталья Гайнцерейдер пришла на избирательный участок № 2263 одной из первых.

"Каждый из нас желает простых вещей: чтобы дома было тепло, родные и близкие были здоровы, дети могли спокойно гулять по улицам и дышать чистым воздухом, труд оплачивался достойно и родители ни в чем не нуждались. Я уверена, мы все хотим жить в мире, богатой и процветающей стране. Чтобы наши желания исполнялись, мы должны любить свою Родину и не быть равнодушными к тому, что происходит вокруг", считает Гайнцерейдер.