Режим коронавирусных ограничений в Тюмени продлен до 12 сентября

14:31 16 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 по решению ОперШтаба в Тюменской области продлен до 12 сентября 2021 года.

"Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - цитирует слова губернатора Александра Моора оперштаб.

По данным стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса и подтверждено 22 смерти в результате болезни. 

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021