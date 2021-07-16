Режим коронавирусных ограничений в Тюмени продлен до 12 сентября

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 по решению ОперШтаба в Тюменской области продлен до 12 сентября 2021 года.

"Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - цитирует слова губернатора Александра Моора оперштаб.

По данным стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса и подтверждено 22 смерти в результате болезни.