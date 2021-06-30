Владимир Путин 30 июня проведет прямую линию

09:00 30 июня 2021
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Фото - http://www.kremlin.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В ходе программы президент ответит на интересующие россиян вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, сообщается на сайте Кремля.

Задать свой вопрос главе государства можно на сайте программы. 

Теги: Владимир Путин , президент , прямая линия
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