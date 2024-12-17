Около 1,4 тысячи км трасс отремонтировали в Тюменской области по нацпроекту за пять лет

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области с 2019 года отремонтировано почти 1,4 тысячи км автомагистралей. Только за последние три года приведено в нормативное состояние восемь мостов и путепроводов, сообщил губернатор Моор.
За время реализации нацпроекта нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло с 80 до 85%. В целом по региону этот показатель увеличился с 61,72% до 63,68%.
С 2025 года начнется новый нацпроект – "Инфраструктура для жизни". "Сохранить высокую репутацию тюменских дорог – одна из наших приоритетных задач", - подчеркнул Моор.
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