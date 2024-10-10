Тюменские власти предоставили Почте России льготы по налогам ради новых офисов в селах

Правительство Тюменской области и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому региональное отделение УФПС пять лет не будет платить в бюджет налоги на транспорт и имущество, а высвободившиеся таким образом деньги направит на модернизацию техническое перевооружение городских отделений и строительство 14 современных офисов в сельской местности.

"Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах", - подчеркнул глава региона.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков. По итогам соглашения региональное управление Почты России освободят от налога на транспорт и имущество. В ближайшие несколько лет Почта модернизирует несколько городских отделений Тюмени и Ялуторовска, кроме того возведёт четырнадцать почтовых офисов в сельской местности, приводит подробности информационный центр правительства региона.

По данным УФПС по Тюменской области, в регионе запланировано самое масштабное обновление почтовой инфраструктуры. В 14 сёлах Почта России возведёт новые здания для отделений по технологии быстровозводимой конструкции. Это будут новые модульные здания, в которых расположатся современные почтовые офисы с расширенным функционалом. Сельские почтовые отделения площадью от 25 кв. м будут равноценны городским отделениям. В новых офисах предусмотрено все необходимое для сотрудников и клиентов: оборудованные места для работы и отдыха персонала, отопление, водоснабжение, кондиционер. Для удобства маломобильных клиентов установят пандус и кнопку вызова персонала. Здание будет работать полностью автономно и потребует лишь подключения к электросетям.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный Президентом РФ, стартовал в 2022 году по всей стране. За два года программы модернизации сельских отделений Почта отремонтировала 23 отделения в Тюменской области.