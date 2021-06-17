Выборы депутатов в Тюменскую областную думу пройдет 19 сентября

Официальное назначение даты выборов депутатов в областной парламент состоялось сегодня в ходе внеочередного заседания облдумы шестого созыва.

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов: 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдвинутым избирательными объединениями, и 24 депутата - по одномандатным избирательным округам. Депутаты областной Думы избираются на 5-летний срок полномочий.