Выборы депутатов в Тюменскую областную думу пройдет 19 сентября

11:15 17 июня 2021
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Официальное назначение даты выборов депутатов в областной парламент состоялось сегодня в ходе внеочередного заседания облдумы шестого созыва. 

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов: 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдвинутым избирательными объединениями, и 24 депутата - по одномандатным избирательным округам. Депутаты областной Думы избираются на 5-летний срок полномочий.

Теги: выборы , Тюменская областная дума
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