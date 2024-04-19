Фуат Сайфитдинов встретился с председателем Совета Краснодонского муниципального округа ЛНР Владимиром Шавлаем

Спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов встретился с председателем Совета Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики Владимиром Шавлаем. В диалоге принял участие первый заместитель главы облдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что наш субъект сложноустроенный. "У нас налажено конструктивное взаимодействие с Югрой и Ямалом. Был создан Совет Законодателей трех территорий. Такая эффективная структура межрегионального сотрудничества за 30 лет доказала свою востребованность. В рамках Совета мы тесно сотрудничаем, постоянно обмениваемся опытом, обсуждаем вопросы, которые интересны Тюменской области и автономным округам", - отметил Сайфитдинов.

В ходе встречи Владимир Шавлай затронул тему местного самоуправления. "Мы в самом начале пути. Нам важно увидеть, что и как организовано у вас, планируем познакомиться с деятельностью областного законодательного органа, а также посетить городскую думу и перенять опыт работы, тем более, что у вас есть чему поучиться", - считает он.

Шавлай высказал слова признательности тюменцам, которые оказывают поддержку Краснодону. "Специалисты и волонтёры помогают нам по самым разным направлениям. Это неоценимая помощь. Отдельные слова благодарности хочется выразить депутатам Тюменской областной думы Юрию Баранчуку и Николаю Савченко. Каждый их визит становится настоящим событием для краснодонцев", - отметил он.

Фуат Сайфитдинов рассказал, что в облдуме создан волонтёрский центр "От сердца к сердцу". Депутаты, сотрудники аппарата, работники Счетной палаты Тюменской области собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, делают сухой душ. "Волонтеры чем могут помогают нашим бойцам, и такую работу мы будем продолжать", - подчеркнул глава парламента.