В Тюмени презентовали концепцию благоустройства нового бульвара в Заречном

Зону отдыха предлагается оформить по мотивам сказки Петра Ершова “Конек-Горбунок”.

Благоустройство территории от проезда Заречного до улицы Эрвье обсудили депутаты областной и городской дум, представители администрации города Тюмени и жители микрорайона. Из 12 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, по итогам голосования на портале "Я решаю" с 25 по 29 января победила именно эта, набрав 1 994 голоса.

С инициативой сделать бульвар на месте пустыря выступили жители микрорайона. Они предложили назвать будущую зону отдыха именем нашего земляка, великого сказочника Петра Ершова.

Архитектор Центра стратегического развития "Сибирь" Вероника Баринова-Малая представила проект, в основе которого лежит образ сказочной Рыбы-кит из сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Площадка длиной 400 метров и шириной 50 метров должна стать уютным бульваром, прогулка по нему погрузит горожан в сказку.

Важной частью будет всесезонный амфитеатр с кафе, где можно проводить праздники, мастер-классы и уроки на свежем воздухе. Планируется обустроить воркаут-, скейт- и детскую площадки, памп-трек. На выставочных стендах предлагается разместить информацию о Петре Ершове, экспозицию с иллюстрациями к сказке. Бульвар оформят тематическими арт-объектами и фотозонами, установят качели. Газоны предлагают засадить растениями, напоминающими морские водоросли.

Депутат Тюменской городской думы Степан Киричук отметил, что при подготовке проекта были использованы предложения и рисунки учащихся школы №62, расположенной неподалеку. “Так как в районе нет парков и полноценных детских и спортивных площадок, мы их включили в этот проект. На мой взгляд, у нас получилось все совместить”, - отметил руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко.

“Наша цель — создать комфортное и привлекательное место отдыха для жителей и гостей нашего города, - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения “Единой России” Андрей Артюхов. - 2025 год будет юбилейным для Ершова, исполнится 210 лет со дня его рождения. Реализовав этот проект, мы сможем отдать дань уважения нашему земляку и сделать вклад в туристическую привлекательность региона”.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук предложил добавить в концепцию информацию по навигации, а также устроить на бульваре книжный обменник. По его мнению, главной аллее будущего бульвара нужна разворотная площадка. Также он уверен, что в оформление зеленой зоны нужно добавить больше сказочных мотивов.

Весной пройдет голосование за варианты оформления территории, после чего будет подготовлена проектно-сметная документация, и в следующем году начнется благоустройство.