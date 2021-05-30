Тюменцев ждут на счетных участках по предварительному голосованию "Единой России"

В последний день предварительного голосования "Единой России" в Тюменской области в 8:00 открылись счетные участки, чтобы тюменцы могли офлайн проголосовать за кандидата, который представит партию на сентябрьских выборах в думы различных уровней.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов пригласил тюменцев поддержать претендентов на участие в осенних выборах:

Предварительное голосование "Единой России" – это возможность среди своих людей выбрать лучших. В этом году у нас большой выбор – есть как опытные действующие депутаты, так и совсем молодые ребята, которые себя ярко проявили в волонтерской работе во время пандемии", - сказал он и добавил, что на территории региона с 8 утра до 8 вечера будут работать 222 участковые счетные комиссии.

Адрес своего участка можно уточнить на сайте pg.er.ru или это по телефонам горячей линии: 8-800-555-0200 (звонок бесплатный), 8 (3452) 56-57-49

Процедура предварительного голосования прохордит с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований.