Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Победы

С Днем Победы губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны на своих страницах в социальных сетях.

"С территории Тюменской области, где проживало менее миллиона граждан, на фронт ушли более двухсот пятидесяти тысяч человек. Практически из каждой семьи проводили кого-то на фронт. Более ста тысяч не вернулись домой. Мы чтим память каждого погибшего за Родину. Мы никогда не забудем величие подвига народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть этой войны", - подчеркнул губернатор и поблагодарил ветеранов за беспримерное мужество, стойкость, самоотверженность и любовь к Родине.